Рудник «Пионер» практически полностью затопило

На руднике «Пионер» в Амурской области 18 марта произошло обрушение, в результате чего 13 человек оказались под завалами. Спасательные работы продолжались несколько дней. На руднике была обнаружена вода в трех пробуренных скважинах. Обследование с помощью камер показало наличие значительного объема воды, из-за чего были запущены установки для бурения четвертой и пятой скважин, передает «Национальная служба новостей».