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Рудник «Пионер» практически полностью затопило

Грунтовые воды почти полностью затопили горную выработку рудника «Пионер» в Амурской области. Об этом рассказал представитель экстренных служб.

Горная выработка рудника практически полностью затоплена.

«Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой», — передает слова сотрудника экстренных служб РИА Новости. Он добавил, что затопление в горной выработке продолжается, с поступлением воды и горной породы в рудник.

На руднике «Пионер» в Амурской области 18 марта произошло обрушение, в результате чего 13 человек оказались под завалами. Спасательные работы продолжались несколько дней. На руднике была обнаружена вода в трех пробуренных скважинах. Обследование с помощью камер показало наличие значительного объема воды, из-за чего были запущены установки для бурения четвертой и пятой скважин, передает «Национальная служба новостей».

МЧС