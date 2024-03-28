МВД: брестчанин передавал данные о свидетелях по делам экстремистов за границу

Было установлено, что 40-летний житель Бреста вместе с сообщниками по указанию организаторов из-за границы систематически посещал суды по уголовным делам экстремистской направленности. В ведомстве обратили внимание на то, что фигурант фиксировал ход, а также результаты заседаний, информацию о свидетелях и представителях правоохранительных органов.