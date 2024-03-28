МВД: брестчанин передавал данные о свидетелях по делам экстремистов за границу

Жителя Бреста задержали за передачу информации о свидетелях по делам экстремистов за границу, проинформировали в пресс-службе Министерства внутренних дел.
В сообщении сказано, что сотрудниками Брестского областного управления ГУБОПиК МВД были выявлены лица, оказывавшие содействие так называемому правозащитному центру, который был признан в Беларуси экстремистским формированием. Говорится, что действовали они в разных городах названного региона.
Было установлено, что 40-летний житель Бреста вместе с сообщниками по указанию организаторов из-за границы систематически посещал суды по уголовным делам экстремистской направленности. В ведомстве обратили внимание на то, что фигурант фиксировал ход, а также результаты заседаний, информацию о свидетелях и представителях правоохранительных органов.
«Далее эти сведения передавались заграничным кураторам для публикации на деструктивных интернет-ресурсах», — сказали в МВД.
Заведено уголовное дело за содействие экстремистской деятельности. Брестчанин находится в следственном изоляторе.