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Деньги от билетов на матч «Факела» с «Оренбургом» пойдут семьям погибших и пострадавшим в «Крокусе»

Воронежский клуб объявил о старте продаж электронных билетов.

«Факел» объявил о начале продаж электронных билетов на матч с «Оренбургом», который станет первой игрой Премьер-лиги в Воронеже после зимней паузы. Их можно купить после перехода по ссылке. Все деньги, вырученные от их продажи, перечислят в Российский Красный Крест для помощи семьям погибших и пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Для покупки билетов обязательно нужно иметь карту болельщика! В день игры ее можно оформить в ближайшем к Центральному стадиону профсоюзов МФЦ (проспект Революции, 33Б, второй этаж).

Электронные билеты можно купить только на сайте qtickets.ru! Каждый болельщик сможет получить не более трех. С одного электронного устройства можно сделать только один заказ. Если вы покупаете три билета, указывая одну карту болельщика, вам нужно будет передать их людям, которые пойдут с вами на матч, в личном кабинете Госуслуг.

В случае, если программа покажет, что нужно попробовать выбрать место позже — это не ошибка. Надо лишь немного подождать — 5−10 минут и вы сможете купить билет.

Матч «Факела» с «Оренбургом» пройдет в воскресенье, 31 марта. Игра начнется в 14.00. Болельщиков просили прийти за несколько часов до матча, потому что на входе будут осматривать более строго, чем обычно.

благотворительность