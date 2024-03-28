Деньги от билетов на матч «Факела» с «Оренбургом» пойдут семьям погибших и пострадавшим в «Крокусе»

Электронные билеты можно купить только на сайте qtickets.ru! Каждый болельщик сможет получить не более трех. С одного электронного устройства можно сделать только один заказ. Если вы покупаете три билета, указывая одну карту болельщика, вам нужно будет передать их людям, которые пойдут с вами на матч, в личном кабинете Госуслуг.