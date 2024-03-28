В Воронеже на 100 тыс руб оштрафовали ветврача, допустившую мясо с сибирской язвой к продаже

Следователи доказали, что 43-летняя дама, ветеринарный врач «Воронежской городской станции по борьбе с болезнями животных», которая как раз занималась проверкой продуктов, поступающих на рынки города, зная об отсутствии ветеринарно-сопроводительного документа, допустила мясо до реализации без ветеринарно-санитарной экспертизы. А потом стало известно, что заболел владелец коровы, а расследование силовиков раскрутило цепочку движения зараженного мяса и привело на рынок «1000 мелочей» в Воронеже. Хорошо, что мясо не успели никому продать.