В Воронеже на 100 тыс руб оштрафовали ветврача, допустившую мясо с сибирской язвой к продаже

В Воронеже осудили за халатность экс-ветврача, которая допустила к продаже мясо, зараженное сибирской язвой. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в августе 2023-го в Воронежской области обнаружили очаг сибирской язвы, заболели несколько человек, разделывавших туши непривитых коров, а зараженное мясо обнаружили на рынке в центре Воронежа.
Следователи доказали, что 43-летняя дама, ветеринарный врач «Воронежской городской станции по борьбе с болезнями животных», которая как раз занималась проверкой продуктов, поступающих на рынки города, зная об отсутствии ветеринарно-сопроводительного документа, допустила мясо до реализации без ветеринарно-санитарной экспертизы. А потом стало известно, что заболел владелец коровы, а расследование силовиков раскрутило цепочку движения зараженного мяса и привело на рынок «1000 мелочей» в Воронеже. Хорошо, что мясо не успели никому продать.
— На предварительном следствии женщина признала вину в полном объеме, уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Суд оштрафовал виновную на 100 тысяч рублей, — сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.