В Грибановском районе затопило низководный мост через реку Ворона

В Грибановском районе затопило низководный мост в Большеалабухском сельском поселении в среду, 27 марта. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил начальник сектора по делам ГО и ЧС администрации Грибановского района Роман Долгий.
Мост через реку Ворона соединяет села Большие Алабухи и Власовка. Вода поднялась на 20 см выше моста. Затруднено сообщение с Власовкой. Объездной путь в село проходит через Тамбовскую область. Его протяженность — 80 км.
В селе живут около 70 человек. В магазин завезли продукты. Дежурит пожарная машина с расчетом. Медики создали необходимый запас лекарств.
— На комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Грибановского района 27 марта в районе ввели режим повышенной готовности и запретили движение транспорта через мост. Здесь организуют лодочную переправу, — рассказал Роман Долгий.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало о том, что в регионе оказались затоплены пять автомобильных мостов, в том числе через реку Карачан в селе Нижний Карачан Грибановского района. Всего в Грибановском районе есть еще три низководных моста.
По данным единой дежурной диспетчерской службы на утро 28 марта, в селах Средний и Нижний Карачан вода находится на уровне мостов, в Новогольском сельском поселении — 36 см до уровня переправы.