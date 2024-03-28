Автодилер из Владивостока, обманувший 50 заказчиков, объявлен в федеральный розыск

Соответствующая карточка была найдена в базе данных органов внутренних дел. Мужчина работал с клиентами ИП Данкова И. В., которая, судя по словам пострадавших, взяла почти полную предоплату с 50 человек со всей страны и объявила себя банкротом. Основные задачи по перевозке авто выполнял именно ее сын: связывался с людьми, заключал договоры. После нескольких успешных сделок компания начала затягивать поставки: то машина не находилась, то паром не ходил. В итоге в Иркутске, во Владивостоке и на Сахалине были заведены соответствующие уголовные дела о вероятном мошенничестве.