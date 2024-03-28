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Автодилер из Владивостока, обманувший 50 заказчиков, объявлен в федеральный розыск

На сына предпринимательницы в Приморье, объявившей себя банкротом, заведены уголовные дела.

Источник: Комсомольская правда

Сын предпринимательницы, которая перевозила авто под брендом «ДельтаАвтоТрейд» и, предположительно, обманула порядка 50 клиентов, объявлен в федеральный розыск, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на МВД России.

Соответствующая карточка была найдена в базе данных органов внутренних дел. Мужчина работал с клиентами ИП Данкова И. В., которая, судя по словам пострадавших, взяла почти полную предоплату с 50 человек со всей страны и объявила себя банкротом. Основные задачи по перевозке авто выполнял именно ее сын: связывался с людьми, заключал договоры. После нескольких успешных сделок компания начала затягивать поставки: то машина не находилась, то паром не ходил. В итоге в Иркутске, во Владивостоке и на Сахалине были заведены соответствующие уголовные дела о вероятном мошенничестве.

Напомним, об этом «КП» подробнее писала в отдельном материале. Клиенты, считая себя обманутыми, надеются на компенсации, так как не получили автомобилей, заказанных у «ДельтаАвтоТрейд».