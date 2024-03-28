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Какие объекты в Казахстане уязвимы к террористическим атакам — МВД

С начала года иностранцы, въезжающие в Казахстан, обязаны сдать отпечатки пальцев, благодаря этому удалось выявить 10 преступников.

Источник: Пресс-служба департамента полиции Астаны

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Торговые центры, концертные залы площадью свыше 500 квадратных метров в Казахстане относятся к уязвимым в террористическом отношении, сообщил замглавы МВД Игорь Лепеха.

На брифинге в сенате журналисты уточнили у вице-министра, какие меры предпринимает ведомство для предотвращения террористических актов, после трагедии в России.

«Будут повторные проверки, беседы с собственниками по вопросам техукрепленности также дадим рекомендации».

заявил Лепеха.

Второй момент, на который он обратил внимание — с 1 января стала обязательной дактилоскопия для иностранцев, въезжающих в нашу страну.

«С начала года мы 10 преступников уже установили по дактилоскопии, которые пытались въехать в нашу страну», — ответил Лепеха.

Говоря о террористической уязвимости объектов площадью свыше 500 квадратных метров, также учреждений с большим скоплением людей, он отметил, что к таким объектам также относятся образовательные и медицинские учреждения.

«Мы сейчас тоже смотрим, изучаем, что там (в Крокус сити холле — Sputnik) произошло, как произошло. По школам с Минпросвещения уже обговорили алгоритм, что учителю необходимо закрыться в классе, забаррикадироваться, отойти от окон».

добавил он.

Замглавы МВД рекомендует не поддаваться панике, если вы оказались в месте, захваченном террористами, и постараться уйти, либо скрыться с места происшествия.

Он отметил, что казахстанский закон «О противодействии терроризму» определяет объекты, уязвимые в террористическом отношении как особо важные государственные, стратегические, опасные производственные объекты, а также объекты отраслей экономики, имеющие стратегическое значение, объекты массового скопления людей, охраняемые объекты, требующие обязательной организации антитеррористической защиты.

В МВД также напомнили, что антитеррористическая защищенность объектов — это такое состояние объектов, при котором на нем созданы условия, препятствующие совершению теракта и минимизирующие последствия такого акта и облегчающие их ликвидацию.

Теракт в «Крокус сити холле»

Напомним, 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске неизвестные лица устроили стрельбу по людям перед концертом.

В зал, по словам очевидцев, ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.