Какие объекты в Казахстане уязвимы к террористическим атакам — МВД

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Торговые центры, концертные залы площадью свыше 500 квадратных метров в Казахстане относятся к уязвимым в террористическом отношении, сообщил замглавы МВД Игорь Лепеха.
На брифинге в сенате журналисты уточнили у вице-министра, какие меры предпринимает ведомство для предотвращения террористических актов, после трагедии в России.
«Будут повторные проверки, беседы с собственниками по вопросам техукрепленности также дадим рекомендации».
Второй момент, на который он обратил внимание — с 1 января стала обязательной дактилоскопия для иностранцев, въезжающих в нашу страну.
«С начала года мы 10 преступников уже установили по дактилоскопии, которые пытались въехать в нашу страну», — ответил Лепеха.
Говоря о террористической уязвимости объектов площадью свыше 500 квадратных метров, также учреждений с большим скоплением людей, он отметил, что к таким объектам также относятся образовательные и медицинские учреждения.
«Мы сейчас тоже смотрим, изучаем, что там (в Крокус сити холле — Sputnik) произошло, как произошло. По школам с Минпросвещения уже обговорили алгоритм, что учителю необходимо закрыться в классе, забаррикадироваться, отойти от окон».
Замглавы МВД рекомендует не поддаваться панике, если вы оказались в месте, захваченном террористами, и постараться уйти, либо скрыться с места происшествия.
Он отметил, что казахстанский закон «О противодействии терроризму» определяет объекты, уязвимые в террористическом отношении как особо важные государственные, стратегические, опасные производственные объекты, а также объекты отраслей экономики, имеющие стратегическое значение, объекты массового скопления людей, охраняемые объекты, требующие обязательной организации антитеррористической защиты.
В МВД также напомнили, что антитеррористическая защищенность объектов — это такое состояние объектов, при котором на нем созданы условия, препятствующие совершению теракта и минимизирующие последствия такого акта и облегчающие их ликвидацию.
Теракт в «Крокус сити холле»
Напомним, 22 марта перед концертом в «Крокус сити холле» в подмосковном Красногорске неизвестные лица устроили стрельбу по людям перед концертом.
В зал, по словам очевидцев, ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.