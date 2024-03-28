Какие объекты в Казахстане уязвимы к террористическим атакам — МВД

«Мы сейчас тоже смотрим, изучаем, что там (в Крокус сити холле — Sputnik) произошло, как произошло. По школам с Минпросвещения уже обговорили алгоритм, что учителю необходимо закрыться в классе, забаррикадироваться, отойти от окон».