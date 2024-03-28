Охотились на вертолете: группа браконьеров задержана в Витебской области

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Сотрудники ГУБОПиК при поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» задержали в Витебской области 19 граждан, которые занимались незаконной охотой, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.
«Установлена причастность фигурантов к незаконной охоте с использованием вертолета в Витебской области, в ходе которой они добыли краснокнижного бурого медведя», — сказали в министерстве.
Там также уточнили, что во время обысков в местах их проживания были изъяты различные вещественные доказательства, оружие, боеприпасы к нему, прицельные приспособления, транспорт, которые использовались в преступной деятельности.
В отношении браконьеров уже возбуждено дело за незаконную охоту с использованием воздушного транспортного средства, повлекшую причинение особо крупного ущерба.
Сейчас с задержанными проводятся оперативные и следственные действия, их проверяют на причастность к совершению других преступлений.