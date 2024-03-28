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Охотились на вертолете: группа браконьеров задержана в Витебской области

Сейчас правоохранители проверяют задержанных на предмет их причастности к другим преступлениям.

Источник: Государственная инспекция охраны животного и растительного мира

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Сотрудники ГУБОПиК при поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» задержали в Витебской области 19 граждан, которые занимались незаконной охотой, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

«Установлена причастность фигурантов к незаконной охоте с использованием вертолета в Витебской области, в ходе которой они добыли краснокнижного бурого медведя», — сказали в министерстве.

Там также уточнили, что во время обысков в местах их проживания были изъяты различные вещественные доказательства, оружие, боеприпасы к нему, прицельные приспособления, транспорт, которые использовались в преступной деятельности.

В отношении браконьеров уже возбуждено дело за незаконную охоту с использованием воздушного транспортного средства, повлекшую причинение особо крупного ущерба.

Сейчас с задержанными проводятся оперативные и следственные действия, их проверяют на причастность к совершению других преступлений.