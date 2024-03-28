Микроавтобус, легковушка, внедорожник и минивен столкнулись под Иркутском

В пригороде Иркутска полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП с участием четырех машин. ДТП произошло около 10.00 сегодня, 28 марта, на трассе Иркутск-Качуг в районе 13-го км около поворота на деревню Карлук. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
По предварительным данным, столкнулись микроавтобус Nissan Vanette и седан Toyota Allion, поворачивавший с трассы. После этого легковая машина выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулась с минивеном Honda Stepwgn и внедорожником Lexus GX. С места аварии бригадой скорой помощи пассажир автомобиля Nissan доставлен больницу с травмами ног.
В настоящее время сотрудники ДПС выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.