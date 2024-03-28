Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За смерть экипажа Ан-26 на Хехцире ответит командир авиазвена и диспетчер-инструктор

По версии следствия, в сентябре 2021 года командир допустил к полету членов экипажа самолета без предварительной подготовки.

В Хабаровском крае транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель шестерых человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Дальневосточной транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира авиазвена и диспетчера-инструктора управления воздушным движением.

Они обвиняются по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).

По версии следствия, в сентябре 2021 года командир авиазвена допустил к полету членов экипажа самолета Ан-26 без предварительной подготовки.

Диспетчер, в свою очередь, во время полета воздушного судна не скоординировал работу экипажа по маневрированию.

После выполнения недопустимого разворота и прямолинейного полета без набора минимальной безопасной высоты самолет столкнулся с горным хребтом Хехцир в Хабаровском районе Хабаровского края.

В результате самолет развалился, погибли шесть членов экипажа. ЗАО «Летные проверки и системы» причинен ущерб в размере более 50 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу.