За смерть экипажа Ан-26 на Хехцире ответит командир авиазвена и диспетчер-инструктор

В Хабаровском крае транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель шестерых человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.