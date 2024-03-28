За смерть экипажа Ан-26 на Хехцире ответит командир авиазвена и диспетчер-инструктор

В Хабаровском крае транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель шестерых человек, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Дальневосточной транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении командира авиазвена и диспетчера-инструктора управления воздушным движением.
Они обвиняются по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).
По версии следствия, в сентябре 2021 года командир авиазвена допустил к полету членов экипажа самолета Ан-26 без предварительной подготовки.
Диспетчер, в свою очередь, во время полета воздушного судна не скоординировал работу экипажа по маневрированию.
После выполнения недопустимого разворота и прямолинейного полета без набора минимальной безопасной высоты самолет столкнулся с горным хребтом Хехцир в Хабаровском районе Хабаровского края.
В результате самолет развалился, погибли шесть членов экипажа. ЗАО «Летные проверки и системы» причинен ущерб в размере более 50 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Хабаровский районный суд для рассмотрения по существу.