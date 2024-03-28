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Грузовик насмерть сбил сотрудника ГАИ в Пинском районе

Трагический инцидент произошел, когда представитель Госавтоинспекции нес службу на одной из дорог.

Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Сотрудник Госавтоинспекции погиб в Пинском районе в результате наезда грузового автомобиля, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Беларуси.

Смертельное ДТП произошло утром в четверг, 28 марта, на 99-м километре автодороги Р-6 возле деревни Стытычево.

«Водитель автомобиля MAЗ совершил наезд на 35-летнего сотрудника ОГАИ Пинского ГОВД, который нес службу по надзору за дорожным движением на данном участке», — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что в результате полученных травм милиционер скончался.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

Руководство и личный состав УВД Брестского облисполкома и МВД скорбят по поводу трагической гибели коллеги, а также выражают соболезнования его родным и близким.