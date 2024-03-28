Глава Следкома России взял под контроль расследование нападения на сотрудника полиции в Воронеже

Воронежские следователи доложат в центральный аппарат СК России о расследовании посягательства на жизнь сотрудника полиции. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, инцидент произошел 25 марта на ул. Хользунова: полицейские приехали усмирять разбушевавшегося 25-летнего мужчину, пьяный исхитрился ударить ножом одного из правоохранителей. Потерпевший попал в больницу с ранами головы и тела, а дебошира обезвредили и отправили в СИЗО.