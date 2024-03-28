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Глава Следкома России взял под контроль расследование нападения на сотрудника полиции в Воронеже

Воронежские следователи доложат в центральный главк об обстоятельствах преступления.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские следователи доложат в центральный аппарат СК России о расследовании посягательства на жизнь сотрудника полиции. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, инцидент произошел 25 марта на ул. Хользунова: полицейские приехали усмирять разбушевавшегося 25-летнего мужчину, пьяный исхитрился ударить ножом одного из правоохранителей. Потерпевший попал в больницу с ранами головы и тела, а дебошира обезвредили и отправили в СИЗО.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» на 25-летнего воронежца. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

СК