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На свердловской дороге пассажирский автобус столкнулся с Volkswagen Jetta

По предварительным данным пресс-службы Управления ГИБДД по Свердловской области, на 94-м километре дороги «Серов — Североуральск — Ивдель» Североуральского района водитель Volkswagen Jetta не выбрал безопасную скорость, соответствующую метеоусловиям и состоянию дороги, в результате выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом «ЛиАЗ».

Источник: ГИБДД

В результате столкновения водитель и пассажир легковой машины получили различные травмы, сейчас медработники оказывают им необходимую помощь.

В момент ДТП в салоне автобуса маршрута «Шахта Черемуховское — Глубокая — Североуральск» находились пять пассажиров.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Областное управление ГИБДД напоминает, что управление ТС требует от водителей максимальной концентрации, повышенного внимания и исключения опасных и резких маневров, а также выбора скорости движения в соответствии с дорожными и погодными условиями.

Как сообщалось ранее, утром 28 марта управление ГИБДД по Свердловской области призвало водителей к осторожности, так как на дорогах в регионе выпал мокрый снег. На ряде участков состояние дорожного покрытия — мокрое, с наличием снежного наката.