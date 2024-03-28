На свердловской дороге пассажирский автобус столкнулся с Volkswagen Jetta

По предварительным данным пресс-службы Управления ГИБДД по Свердловской области, на 94-м километре дороги «Серов — Североуральск — Ивдель» Североуральского района водитель Volkswagen Jetta не выбрал безопасную скорость, соответствующую метеоусловиям и состоянию дороги, в результате выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом «ЛиАЗ».