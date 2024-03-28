На свердловской дороге пассажирский автобус столкнулся с Volkswagen Jetta

В результате столкновения водитель и пассажир легковой машины получили различные травмы, сейчас медработники оказывают им необходимую помощь.
В момент ДТП в салоне автобуса маршрута «Шахта Черемуховское — Глубокая — Североуральск» находились пять пассажиров.
По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.
Областное управление ГИБДД напоминает, что управление ТС требует от водителей максимальной концентрации, повышенного внимания и исключения опасных и резких маневров, а также выбора скорости движения в соответствии с дорожными и погодными условиями.
Как сообщалось ранее, утром 28 марта управление ГИБДД по Свердловской области призвало водителей к осторожности, так как на дорогах в регионе выпал мокрый снег. На ряде участков состояние дорожного покрытия — мокрое, с наличием снежного наката.