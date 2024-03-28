Сотрудник банка похитил у жительницы Ростова-на-Дону 29 млн рублей

В Ростове-на-Дону сотрудника одного из банков заподозрили в хищении у клиентки 29 млн рублей. Эти деньги, предварительно, были потрачены на отдых за границей и другие развлечения, рассказали в пресс-службе донского главка МВД.
— Сейчас 32-летний мужчина находится в статусе подозреваемого, решается вопрос об избрании меры пресечения. Также возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), — прокомментировали в полиции.
По данным следствия, клиенткой задержанного была 69-летняя ростовчанка. Она владела внушительной суммой, но в силу возраста не умела пользоваться банковскими приложениями.
Специалист помогал женщине, но, когда она временно уехала за границу, подготовил документы, выпустил карту на имя своей жертвы и перевел деньги с ее счетов. После этого работник «подготовил фальшивую справку о законности проведенных операций». Ростовчанка узнала о краже, когда попыталась снять необходимую сумму.