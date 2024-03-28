Сотрудник банка похитил у жительницы Ростова-на-Дону 29 млн рублей

Специалист помогал женщине, но, когда она временно уехала за границу, подготовил документы, выпустил карту на имя своей жертвы и перевел деньги с ее счетов. После этого работник «подготовил фальшивую справку о законности проведенных операций». Ростовчанка узнала о краже, когда попыталась снять необходимую сумму.