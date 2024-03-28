На Урале мальчик сломал позвоночник на уроке физкультуры

— Мальчик лег на живот и положил руки перед собой, а учитель кистью правой руки осуществляла легкие похлопывающие движения по его спине в районе правой лопатки, а кистью левой руки придерживала шею и левое плечо, — рассказали в управлении образования Невьянского городского округа.