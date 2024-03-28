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На Урале мальчик сломал позвоночник на уроке физкультуры

Школьник из поселка Таватуй получил серьезную травму во время урока.

Источник: Комсомольская правда

В поселке Таватуй пятиклассник получил серьезную травму во время занятия физкультурой. Мальчик упражнение после чего почувствовал боль в шее. Об этом сообщает издание Е1.

— Мальчик лег на живот и положил руки перед собой, а учитель кистью правой руки осуществляла легкие похлопывающие движения по его спине в районе правой лопатки, а кистью левой руки придерживала шею и левое плечо, — рассказали в управлении образования Невьянского городского округа.

Травму ребенок получил в ноябре 2023 года. В больнице у школьника диагностировали перелом нескольких позвонков. Несколько месяцев он был вынужден проходить курс реабилитации.

Родители мальчика обвиняют в трагедии руководство школы. В МО МВД России «Невьянский» матери ребенка отказали в возбуждении уголовного дела по данному случаю. Директору учреждения выдали предупреждение, а учительницу привлекли к дисциплинарной ответственности.

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