На Урале мальчик сломал позвоночник на уроке физкультуры

В поселке Таватуй пятиклассник получил серьезную травму во время занятия физкультурой. Мальчик упражнение после чего почувствовал боль в шее. Об этом сообщает издание Е1.
— Мальчик лег на живот и положил руки перед собой, а учитель кистью правой руки осуществляла легкие похлопывающие движения по его спине в районе правой лопатки, а кистью левой руки придерживала шею и левое плечо, — рассказали в управлении образования Невьянского городского округа.
Травму ребенок получил в ноябре 2023 года. В больнице у школьника диагностировали перелом нескольких позвонков. Несколько месяцев он был вынужден проходить курс реабилитации.
Родители мальчика обвиняют в трагедии руководство школы. В МО МВД России «Невьянский» матери ребенка отказали в возбуждении уголовного дела по данному случаю. Директору учреждения выдали предупреждение, а учительницу привлекли к дисциплинарной ответственности.