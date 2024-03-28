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В Самарской области стали меньше убивать, грабить и разбойничать

В полиции сообщили об изменении структуры преступности в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области в 2023 году было зарегистрировано более 47,5 тысяч преступлений. Раскрыто — 25,5 тысяч. Раскрываемость убийств и причинения тяжкого вреда здоровью составила 99%, разбоев и изнасилований — 100%. Также местные правоохранители стали чаще раскрывать грабежи, кражи, поджоги и наркопреступления. Об этом на заседании в губдуме сообщил начальник ГУ МВД по Самарской области генерал-лейтенант Игорь Иванов.

— Структура преступности стремительно меняется: меньше зарегистрировано убийств, причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей и краж. При этом количество преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, возросло на 31%, — отметил руководитель облглавка.

Таким образом, в последнее время участились случаи телефонного и интернет-мошенничества. Эффективность их расследования в Самарской области составляет 31,1%. Это выше, чем в среднем по ПФО и России — 21,1 и 26,6% соответственно. Основная мера борьбы с аферистами — профилактика. В газетах, на радио, ТВ и в соцсетях размещают новости о киберпреступлениях, в МФЦ и общественном транспорте — видеоролики. В них граждан призывают быть бдительнее и рассказывают, как не попасться на уловки мошенников.

Благодаря проделанной работе в Самарской области удалось предотвратить 236 мошенничеств. Были заблокированы переводы со счетов пенсионеров на 9 млн рублей.