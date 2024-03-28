В Самарской области стали меньше убивать, грабить и разбойничать

Таким образом, в последнее время участились случаи телефонного и интернет-мошенничества. Эффективность их расследования в Самарской области составляет 31,1%. Это выше, чем в среднем по ПФО и России — 21,1 и 26,6% соответственно. Основная мера борьбы с аферистами — профилактика. В газетах, на радио, ТВ и в соцсетях размещают новости о киберпреступлениях, в МФЦ и общественном транспорте — видеоролики. В них граждан призывают быть бдительнее и рассказывают, как не попасться на уловки мошенников.