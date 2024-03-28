Мечтали жить в Крыму, даже дом здесь построили: среди погибших в «Крокус Сити Холле» опознали супружескую пару Сытниковых

— Вот мы и в «Крокусе». До начала концерта 10 минут, но народ как-то вяло собирается. Мы сегодня так постарались, что нам удалось приехать достаточно рано. Мы не взяли селфи-палку, поэтому придется так сниматься, что даже и хорошо, — видео с такими словами они отправили своей дочери.