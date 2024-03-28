Мечтали жить в Крыму, даже дом здесь построили: среди погибших в «Крокус Сити Холле» опознали супружескую пару Сытниковых

Трагедия в Подмосковье болью отозвалась в сердцах крымчан. Жители полуострова несут цветы, детские игрушки к импровизированным мемориалам. Стало известно, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» погиб житель села Штормовое. И вот новая горькая весть.
— Среди погибших опознаны супруги Олег и Людмила Сытниковы. Они любили Коктебель, построили большой дом, планировали переехать жить после того, как все наши стройки закончатся, — сообщил глава Коктебеля Александр Белин.
Дочь погибших 34-летняя Людмила вне себя от горя, но старается держать себя в руках:
— Родители погибли. Боль не имеет меры и слов, чтобы выразить ее. Не знаю, сколько понадобится времени, чтобы оплакать эту страшную, огромную, внезапную потерю и научиться жить с ней. Но я не принадлежу себе и своему горю. У меня дочь, бабушка, семья и моральная ответственность перед родителями.
ЗАПИСАЛИ ВИДЕО ПЕРЕД СМЕРТЬЮ.
Супружеская пара — ярые поклонники творчества «Пикника», они очень боялись опоздать на концерт кумиров и приехали пораньше. В 19.54 они уже были в зале на своих местах.
— Вот мы и в «Крокусе». До начала концерта 10 минут, но народ как-то вяло собирается. Мы сегодня так постарались, что нам удалось приехать достаточно рано. Мы не взяли селфи-палку, поэтому придется так сниматься, что даже и хорошо, — видео с такими словами они отправили своей дочери.
Через несколько минут началась кровавая бойня и заполыхал пожар. Больше на связь они не выходили.
ИСКАЛИ В БОЛЬНИЦАХ, НО НАШЛИ В МОРГЕ.
Дочь не спала ночей, делала все возможное, чтобы найти пропавших.
— Друзья, прошу максимального репоста. Может быть, кто-то из ваших знакомых тоже был там и знает хоть что-то о моих родителях, что-то видел. Вип-партер, 8 ряд, места 54−55. Умоляю, помогите найти какую-нибудь информацию от очевидцев, — такой пост она разместила в соцсети.
Людмила вместе с родными, друзьями и коллегами родителей скрупулезно изучала всю информацию по трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холла», всматривалась в списки раненых и погибших, объехала все больницы, куда доставили пострадавших.
Молодая женщина надеялась до последнего, но 27 марта пригласили на опознание в морг. Поиски прекращены: супругов Сытниковых — 65-летнего Олега и 63-летней Людмилы — нет в живых.
— Они очень любили друг друга и ушли вместе, — выражают слова соболезнования друзья.