«Не сопротивляйтесь и не паникуйте»: правила, которые могут спасти жизнь при теракте

Неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать их применить оружие и привести к человеческим жертвам (к примеру, кричать, плакать, угрожать). Будьте готовы, что террористы могут использовать повязки на глаза заложников, кляпы, наручники или веревки. Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза — для нервного человека это сигнал к агрессии, не ведите себя вызывающе. Не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну Если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь. Если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от случайных пуль, по возможности, находитесь рядом с ними. При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники.