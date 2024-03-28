В Черноморском районе Крыма подтопило дорогу — движение ограничено

В ночь на 27 ноября обрушившийся на Крым шторм подтопил дорогу на востоке Крыма и отрезал 40 домов поселка. Также из-за подтопления было ограничено движение транспорта на участке дороги Симферополь — Евпатория в районе поселка Прибрежное.