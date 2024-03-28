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В Черноморском районе Крыма подтопило дорогу — движение ограничено

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. Вода затопила участок дороги Межводное — Зайцево в Черноморском районе Крыма. Движение транспорта ограничено, предупредили в пресс-службе республиканской Службы автомобильных дорог.

«Ограничено движение автомобильного транспорта на участке Межводное — Зайцево Черноморского района Крыма в связи с переливом воды между озерами Ярылгач и Джарылгач через автомобильную дорогу», — сказано в сообщении.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.

В ночь на 27 ноября обрушившийся на Крым шторм подтопил дорогу на востоке Крыма и отрезал 40 домов поселка. Также из-за подтопления было ограничено движение транспорта на участке дороги Симферополь — Евпатория в районе поселка Прибрежное.

МЧС