В Черноморском районе Крыма подтопило дорогу — движение ограничено

«Ограничено движение автомобильного транспорта на участке Межводное — Зайцево Черноморского района Крыма в связи с переливом воды между озерами Ярылгач и Джарылгач через автомобильную дорогу», — сказано в сообщении.
Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок.
В ночь на 27 ноября обрушившийся на Крым шторм подтопил дорогу на востоке Крыма и отрезал 40 домов поселка. Также из-за подтопления было ограничено движение транспорта на участке дороги Симферополь — Евпатория в районе поселка Прибрежное.