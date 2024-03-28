Эксперт рассказал, что делать при укусе ядовитой змеи

Далее, по его словам, необходимо быстро отсосать яд. Умнов отмечает, что если сделать это в первые 5−10 минут, то получится удалить до половины яда. Далее эффективность процедуры резко падает. При отсасывании яда лучше использовать резиновую грушу или отсос. Если их нет, то действия необходимо выполнять ртом в течение 15−20 минут.