Эксперт рассказал, что делать при укусе ядовитой змеи

После укуса змеи необходимо сразу обездвижить пораженную конечность (руку, ногу) с использованием подручных средств, считает преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов. Об этом он рассказал «Известиям».
По мнению ученого, лучше всего наложить самодельную шину (как при переломе). Далее следует уложить пострадавшего горизонтально, обеспечить полный покой и не давать самому передвигаться. Данные действия помогут замедлить распространение яда.
Далее, по его словам, необходимо быстро отсосать яд. Умнов отмечает, что если сделать это в первые 5−10 минут, то получится удалить до половины яда. Далее эффективность процедуры резко падает. При отсасывании яда лучше использовать резиновую грушу или отсос. Если их нет, то действия необходимо выполнять ртом в течение 15−20 минут.
«Техника такая: широко захватите кожу в месте укуса в складку, слегка разомните, чтобы открылись проколы от зубов, нажимайте и выдавливайте содержимое, одновременно, зажав складку зубами, высасывайте яд. Надрезать место укуса не рекомендуется — можно занести инфекцию. Прижигать бесполезно, яд сразу проникает глубоко в мышечную ткань. Всё, что оказалось во рту, сразу же сплевывайте. После немедленно прополощите рот водой», — объяснил Александр Умнов.
Далее рану следует продезинфицировать зеленкой, перекисью водорода, слабым раствором марганцовки, хлоргексидином. Спиртовые растворы ученый рекомендует не использовать. После обработки необходимо наложить нетугую повязку.
«Противопоказаны сильно сдавливающие повязки, так как на месте укуса развивается отек, а также наложение жгута — это не остановит распространение яда, но может вызвать серьезные осложнения вплоть до гангрены и летального исхода», — добавил эксперт.
К месту укуса также можно приложить холод, он поможет сузить сосуды и замедлить кровоток. При этом, если использовать лед, то его необходимо снимать каждые 5−7 минут, чтобы не возникло обморожения тканей.
Пострадавшему рекомендуется пить больше воды, чтобы разбавить концентрацию яда в организме. В случае если у человека сбилось дыхание, необходимо дать ему ватку с нашатырным спиртом. При остановке сердца нужно сделать непрямой массаж сердца или искусственное дыхание и как можно скорее вызвать скорую помощь.
Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области проснулись степные гадюки. Напомним, змея занесена в Красную книгу Ростовской области. Она приносит пользу сельскому хозяйству, так как питается в том числе мышами и саранчой. В медицине яд гадюки используется для производства лекарственных препаратов.