Женщина управляла машиной без водительских прав и совершила смертельное ДТП в горах Сурхандарьи. Видео

Пресс-служба УБДД Сурхандарьинской области рассказала подробности трагедии.
Автокатастрофа произошла 27 марта в 15:40 на 21-м километре автодороги 4R-107 на территории махалли «Нилу» Сариасийского района Сурхандарьинской области. 40-летняя женщина без водительских прав на автомобиле «Нексия-3» двигалась по маршруту Сангардак — Денау. Превысив скорость на крутом склоне, она не справилась с управлением. Автомобиль вылетел на обочину, врезался в бетонное ограждение и загорелся.
В результате женщина, находившаяся за рулем, и двое ее несовершеннолетних детей погибли на месте. Владелец автомобиля, который дал своей близкой родственнице порулить, и его ребенок, находившиеся в машине, госпитализированы с тяжелыми травмами.
УБДД Сурхандарьи призывает граждан не садиться за руль, не имея водительских прав и достаточной квалификации, а также строго соблюдать скоростной режим.