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Женщина управляла машиной без водительских прав и совершила смертельное ДТП в горах Сурхандарьи. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В горах Сурхандарьи произошла авария, унесшая жизни двоих детей и их матери, которая вела машину без прав. Владелец авто и его ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Пресс-служба УБДД Сурхандарьинской области рассказала подробности трагедии.

Автокатастрофа произошла 27 марта в 15:40 на 21-м километре автодороги 4R-107 на территории махалли «Нилу» Сариасийского района Сурхандарьинской области. 40-летняя женщина без водительских прав на автомобиле «Нексия-3» двигалась по маршруту Сангардак — Денау. Превысив скорость на крутом склоне, она не справилась с управлением. Автомобиль вылетел на обочину, врезался в бетонное ограждение и загорелся.

В результате женщина, находившаяся за рулем, и двое ее несовершеннолетних детей погибли на месте. Владелец автомобиля, который дал своей близкой родственнице порулить, и его ребенок, находившиеся в машине, госпитализированы с тяжелыми травмами.

УБДД Сурхандарьи призывает граждан не садиться за руль, не имея водительских прав и достаточной квалификации, а также строго соблюдать скоростной режим.