Женщина управляла машиной без водительских прав и совершила смертельное ДТП в горах Сурхандарьи. Видео

Автокатастрофа произошла 27 марта в 15:40 на 21-м километре автодороги 4R-107 на территории махалли «Нилу» Сариасийского района Сурхандарьинской области. 40-летняя женщина без водительских прав на автомобиле «Нексия-3» двигалась по маршруту Сангардак — Денау. Превысив скорость на крутом склоне, она не справилась с управлением. Автомобиль вылетел на обочину, врезался в бетонное ограждение и загорелся.