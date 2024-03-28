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Челябинского блогера Джавадова посадили на 5 лет в колонию строгого режима

Решение по уголовному делу вынес сегодня, 28 марта, Центральный районный суд.

В прокуратуре Челябинской области отметили, что суд в итоге признал Альфреда Джавадова виновным по двум статьям — хулиганство и причинение средней тяжести вреда здоровью. Бывшего участника «Дома 2» приговорили к пяти годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима. Джавадова взяли под стражу в зале суда.

Напомним, что в ноябре 2022 года Джавадов выстрелил в зале ресторана «Гриль Хаус» в человека из газового пистолета. Также он под видом проверяющего обманов взял у работников ТРК 30 тысяч рублей, якобы за выявленные нарушения.

Ранее «МК-Челябинск» сообщал, что прокурор просил для челябинца 8 лет колонии общего режима.