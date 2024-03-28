Челябинского блогера Джавадова посадили на 5 лет в колонию строгого режима

Напомним, что в ноябре 2022 года Джавадов выстрелил в зале ресторана «Гриль Хаус» в человека из газового пистолета. Также он под видом проверяющего обманов взял у работников ТРК 30 тысяч рублей, якобы за выявленные нарушения.