Житель Новосибирской области заявил о минировании отдела полиции

Коченевский районный суд Новосибирской области избрал меру пресечения для жителя станции Лесная Поляна, обвиняемого в ложном сообщении о минировании отдела полиции.
Ближайшие два месяца мужчина проведет в СИЗО.
По версии следствия, 22 марта обвиняемый, будучи пьян, позвонил оператору службы «112», представился другим именем и сообщил, что собирается взорвать полицейский участок. Вычислить хулигана правоохранителям удалось на следующий день.
Отмечается, что 7 марта мужчину освободили условно-досрочно.