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Житель Новосибирской области заявил о минировании отдела полиции

Новосибирский суд отправил в СИЗО обвиняемого в ложном сообщении о минировании.

Коченевский районный суд Новосибирской области избрал меру пресечения для жителя станции Лесная Поляна, обвиняемого в ложном сообщении о минировании отдела полиции.

Ближайшие два месяца мужчина проведет в СИЗО.

По версии следствия, 22 марта обвиняемый, будучи пьян, позвонил оператору службы «112», представился другим именем и сообщил, что собирается взорвать полицейский участок. Вычислить хулигана правоохранителям удалось на следующий день.

Отмечается, что 7 марта мужчину освободили условно-досрочно.