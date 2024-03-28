Несчастный случай в Башкирии: электромонтер погиб, его напарник травмирован

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла 26 марта около полуночи. Оперативно-выездная бригада Туймазинского РЭС возвращалась на базу из села Старые Кандры, отработав заявку потребителя. После выезда на трассу М-5 автомобиль «ГАЗ» совершил аварийную остановку на обочине: было подозрение, что проколота шина.
Сотрудники не успели выйти из кабины, как сторонняя фура «Вольво», следующая в попутном направлении, врезалась сзади в левую часть «ГАЗа». В результате наезда машину протащило 22 метра по ограждению. 57-летний водитель-электромонтёр скончался на месте, 38-летний электромонтёр получил тяжёлую травму.
В ходе расследования будут определены обстоятельства и причины случившегося.
Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии водитель фуры протаранил припаркованный на обочине ГАЗ.