Несчастный случай в Башкирии: электромонтер погиб, его напарник травмирован

Как сообщает пресс-служба ведомства, трагедия произошла 26 марта около полуночи. Оперативно-выездная бригада Туймазинского РЭС возвращалась на базу из села Старые Кандры, отработав заявку потребителя. После выезда на трассу М-5 автомобиль «ГАЗ» совершил аварийную остановку на обочине: было подозрение, что проколота шина.