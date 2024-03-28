Толпы подростков избивают детей. Почему взрослые не могут их остановить?

"Если ребёнок столкнулся с каким-либо насилием в отношении себя, то взрослый, который об этом узнал, должен отложить свои дела, сесть рядом с ним и узнать, что случилось. Нужно выслушать ребёнка и выйти на связь с теми, кто ещё был в той ситуации. Важно защищать своего ребёнка и при этом быть нейтральным к другой стороне конфликта (хотя это может быть сложно). Следует объяснить ребёнку, что никто не имеет права так поступать с людьми, не оскорбляя других. К сожалению, бывает, что родители не могут сдержать свои эмоции и происходит только разрастание конфликта. Поэтому важно рационально и досконально разобраться, где-то сдерживая себя.