Толпы подростков избивают детей. Почему взрослые не могут их остановить?

Сообщения о драках школьников одно за другим появляются в Сети. В Пермском крае в марте произошло уже шесть. Жители обеспокоены тем, что волну насилия среди несовершеннолетних до сих пор не удалось остановить. Сайт perm.aif.ru разбирается, как работает система профилактики деструктивного поведения среди несовершеннолетних, какие вызовы стоят пред системой образования и что делать родителям, если их ребёнок столкнулся с насилием.
Вершина айсберга
Новости об избиениях школьников стали появляться буквально каждую неделю. Всё началось ещё в конце февраля, когда в Сети появилось видео чудовищного избиения 15-летней школьницы в Березниках. Её избивала девушка, рядом стояла толпа, всё снимал на видео парень, который подначивал ещё одну девушку наносить удары. После публикации сайта perm.aif.ru, который рассказал историю девочки, ситуацию взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Но случившееся в Березниках открыло череду избиений школьников. Чаще всего на них нападали сверстники.
1 марта в посёлке Новые Ляды в Перми группа подростков жестоко избила мальчика 2010 года рождения. Ребёнок вернулся домой с гематомами и сотрясением мозга.
4 марта во дворе школы № 37 в Перми школьники побили первоклассника. Мальчик теперь боится выходить из дома. Ещё через пару дней толпа набросилась на 14-летнюю девочку в центре Чусового. Мучители пинали её и душили, а весь процесс снимали на телефон. Синяки, шишка на лбу, разбитая губа — это лишь часть травм, которые врачи зафиксировали у школьницы.
13 марта возле школы № 15 в посёлке Северном трое 12-летних мальчиков запинали одноклассника. Ребёнка госпитализировали в хирургическое отделение. Но и это ещё не всё. 22 марта появилось сообщение, что в Березниках мальчик пинал и бил девочку, а его друзья снимали это на телефон.
Все перечисленные случаи можно назвать вершиной айсберга. Это происшествия, прогремевшие на весь Пермский край и даже на Россиию, которыми в результате занялись правоохранительные органы. Сколько «мелких» конфликтов и драк произошло среди школьников за месяц — неизвестно.
Учить конфликтовать
Сообщения об избиениях быстро распространяются в соцсетях и всегда вызывают бурную реакцию общественности. В комментариях к постам жители начинают активно обсуждать причины произошедшего. Одни считают драки следствием ненадлежащего воспитания, другие думают, что причины кроются в проблемах системы образования, третьи указывают на пробелы в законодательстве.
«Родители с детства должны учить детей, что все конфликты умные ребята должны решать словами, а не рукоприкладством. Тут, видимо, родители так же дома решают конфликты, а значит, пусть отвечают за своих чад». «Развалили систему образования за 30 лет! Теперь пожинаем результаты». «Надо уменьшить возрастной потолок за уголовку: не с 14 лет, а с 10 лет привлекать к ответственности! Вот тогда пыл у многих поубавится». Так комментируют случившееся жители Пермского края.
Экс-уполномоченный по правам человека в Пермском крае, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Татьяна Марголина считает, что проблема кроется в частности в том, что сегодня детей мало где учат умению общаться, а тем более — конфликтовать.
«Последние годы особое внимание было уделено вопросам качества образования, всё в школах было направлено на получение и усвоение знаний. А то, что касается сферы общения, — не входило в образовательную программу. Кроме того, школы испытывают потребность в учителях. Нагрузка на педагогов увеличилась. И на общение с ребятами, друг с другом времени не хватает. Специальных образовательных или воспитательных программ сейчас нет, поэтому дети и пользуются теми практиками, которые приносят из своей семьи, из множества внешних источников, из интернета. Это первая проблема, о которой важно и нужно говорить», — рассказала perm.aif.ru Татьяна Марголина.
Обостряет ситуацию, по мнению Татьяны Марголиной, тот факт, что изменились правила приёма детей в учебные учреждения. Если раньше школы подбирали учащихся под свои образовательные программы (с математическим, физическим уклоном
«Надо обязательно вводить два направления в процесс обучения: давать детям основы конструктивного общения и учить конфликтовать, отстаивая свою позицию в примирительном ключе. Не проделывая этого, мне кажется, мы будем постоянно сталкиваться с инцидентами то в одной, то в другой школе», — продолжает Татьяна Марголина.
По мнению эксперта, сегодня важно создавать в школах добрую атмосферу с нормальными отношениями между учителями, учениками и их родителями — такую среду, в которой будет просто стыдно совершать что-то противоправное. При этом нужно уходить от наказания всех после очередного ЧП, а направить все усилия на профилактику.
Повод для новых законов?
Кто-то считает, что подростки идут на драки, так как чувствуют свою безнаказанность. Уголовная ответственность наступает с 16 лет, а за тяжкие и особо тяжкие преступления и некоторые преступления средней тяжести — с 14 лет. То есть ребёнка в силу возраста нельзя привлечь к ответственности за драки и побои. Сотрудники полиции не возбуждают уголовные дела по таким эпизодам. Информацию о случившемся направляют в комиссию по делам несовершеннолетних. Достаточная ли эта мера для трудных подростков? А главное — эффективная ли?
Вопросами профилактики и ответственности несовершеннолетних хулиганов сегодня озадачен не только Пермский край. В конце марта правительственная комиссия поддержала законопроект (с условием доработки), предлагающий отправлять в Центры временного содержания несовершеннолетних МВД подростков, которые часто убегают из дома либо совершают административные правонарушения: хулиганят, крушат имущество
Что делать взрослым?
Юрист-психолог, руководитель общественной организации «ПравдА Вместе» Ирина Чернова:
"Если ребёнок столкнулся с каким-либо насилием в отношении себя, то взрослый, который об этом узнал, должен отложить свои дела, сесть рядом с ним и узнать, что случилось. Нужно выслушать ребёнка и выйти на связь с теми, кто ещё был в той ситуации. Важно защищать своего ребёнка и при этом быть нейтральным к другой стороне конфликта (хотя это может быть сложно). Следует объяснить ребёнку, что никто не имеет права так поступать с людьми, не оскорбляя других. К сожалению, бывает, что родители не могут сдержать свои эмоции и происходит только разрастание конфликта. Поэтому важно рационально и досконально разобраться, где-то сдерживая себя.
Понятно, если ребёнок получил травмы, то в первую очередь следует оказать ему помощь, при необходимости обратиться в медицинское учреждение. Если совершено преступление, то существуют правоохранительные органы. Задача родителя в этом случае — помочь ребёнку реабилитироваться, создать вокруг него безопасную среду (например, исключить пересечение с теми лицами, которые совершили преступление).
Важно говорить с детьми о правилах безопасности. Нужно, чтобы ребёнок знал, в каких ситуациях он может убежать, в каких — позвать на помощь, куда он может позвонить. Потому что со злоумышленником может встретиться любой и надо знать, что делать, чтобы не стать жертвой преступления".
Какие меры профилактики существуют?
Ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Пермского края Сергей Филимонов:
"Для разрешения конфликтных ситуаций во всех общеобразовательных организациях действуют школьные службы примирения. Такие службы помогают разрешить конфликтные ситуации между учащимися, а также нормализовать их отношения друг с другом. Эта работа также важна с точки зрения воспитания, так как учит детей бесконфликтным способам поведения, помогает правильно выстраивать отношения с окружением.
В Пермском крае создана трёхуровневая модель оказания психологической помощи обучающимся. На первом уровне участникам конфликта оказывают психологическую помощь психологи образовательных организаций. При наличии кризисной ситуации помощь оказывается специалистами Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, а также восьми его филиалами.
В рамках уроков «Разговоры о важном», дискуссионных встреч, проводимых в социальных кинозалах (их в крае 161), проходят тематические мероприятия с обсуждением сюжетов фильмов по темам уважительного отношения друг к другу".