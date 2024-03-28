Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Братья Аминчон и Диловар Исломовы, а также их отец Исроил Исломов обвиняются по пункту «б» части 3 статьи 205 («Теракт в составе организованной группы, который повлек смерть человека») УК РФ. По версии следствия, все трое оказывали помощь террористам со связью и логистикой. Диловар Исломов — последний владелец автомобиля Renault, на котором передвигались террористы. Машиной он владел 2,5 года, после чего продал ее.