СК сообщил об обнаружении тел двух убитых в жилом доме под Краснодаром

Согласно предварительным данным, 26 марта 2024 года в квартире жилого дома в поселке Яблоновский Тахтамукайского района было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, предположительно от удушения. Также в помещении квартиры был найден труп мужчины, который являлся сожителем погибшей.



По предварительной версии следствия, мужчина совершил убийство своей сожительницы, а затем покончил с собой. В настоящее время следователи расследуют все обстоятельства произошедшего, проводятся судебные экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.