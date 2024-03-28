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СК сообщил об обнаружении тел двух убитых в жилом доме под Краснодаром

В Республике Адыгея следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Согласно предварительным данным, 26 марта 2024 года в квартире жилого дома в поселке Яблоновский Тахтамукайского района было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, предположительно от удушения. Также в помещении квартиры был найден труп мужчины, который являлся сожителем погибшей.

По предварительной версии следствия, мужчина совершил убийство своей сожительницы, а затем покончил с собой. В настоящее время следователи расследуют все обстоятельства произошедшего, проводятся судебные экспертизы, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Адыгея.

СК