Родители пытались обменять дочек-близнецов на однокомнатную квартиру в Гулистане

Подробности истории рассказали в репортаже программы Bu kun. Оказалось, что отец — многодетный: он состоит в законном браке с женщиной, от которой у него уже есть четверо детей, а от другой, с которой он состоял в шариатском браке, родились дочки-близняшки.
Из-за финансовых трудностей родители решили обменять близнецов на однокомнатную квартиру, нашли вариант и уже договорились о передаче детей, но их задержали при получении документов на недвижимость.
На горе-родителей завели уголовное дело, которое рассматривалось в Гулистанском городском уголовном суде. Мужчину и женщину признали виновными по пункту «а» части 3 статьи 135 уголовного кодекса (торговля людьми). Мужчину приговорили к лишению свободы на шесть лет, женщина, на попечении которой так и остались ее дочери, получила три года.
Напомним, что в феврале этого года в Ташкенте, а также в Бухарской, Сурхандарьинской и Наманганской областях задержали женщин, которые пытались продать собственных детей.