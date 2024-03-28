Смерть 4-летней Айкоркем во время Кантара: военнослужащему изменили приговор

«Судебной коллегией установлено, что 7 января 2022 года около 19.30 часов подсудимый, находясь на блокпосту, отдал находившимся в его подчинении военнослужащим незаконный приказ об открытии огня по приближающейся к блокпосту автомашине. В результате обстрела пассажир этой автомашины малолетняя (2017 года рождения А. Мелдехан) получила огнестрельное ранение, от которого скончалась, и несовершеннолетняя (2006 года рождения Ж. Мелдехан) 5 огнестрельных ранений, причинивших тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.