Смерть 4-летней Айкоркем во время Кантара: военнослужащему изменили приговор

Сообщается, что судебной коллегией по уголовным делам Военного суда в апелляционном порядке было пересмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего Ж., обвиняемого в превышении власти, с применением оружия, повлекшем тяжкие последствия (статья 451 части 2 пункта 1 УК РК).
Ранее, суд первой инстанции оправдал подсудимого за отсутствием в его деянии состава уголовного правонарушения. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании, под грифом «секретно».
Апелляция пересмотрела дело по жалобам потерпевшей стороны и протесту прокурора.
«Судебной коллегией установлено, что 7 января 2022 года около 19.30 часов подсудимый, находясь на блокпосту, отдал находившимся в его подчинении военнослужащим незаконный приказ об открытии огня по приближающейся к блокпосту автомашине. В результате обстрела пассажир этой автомашины малолетняя (2017 года рождения А. Мелдехан) получила огнестрельное ранение, от которого скончалась, и несовершеннолетняя (2006 года рождения Ж. Мелдехан) 5 огнестрельных ранений, причинивших тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.
По данным суда, вина осужденного доказана показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз, протоколами осмотра места происшествия и вещественными доказательствами.
«Судебной коллегией Военного суда РК оправдательный приговор отменен и постановлен новый обвинительный приговор, которым Ж. признан виновным по статье 451 части 2 пункта 1 УК РК и осужден к 7 годам лишения свободы», — сообщили в суде.
Кроме того, в адрес министра обороны вынесено частное постановление о допущенных военнослужащими нарушениях закона, а также причинах и условиях, способствовавших совершению преступления для принятия мер по их устранению и недопущению впредь. Апелляционный приговор вступил в законную силу.