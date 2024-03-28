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Грузовик съехал с дороги и опрокинулся в кювет в Самарской области

ДТП с опрокидыванием большегруза произошло в Сергиевском районе.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Сергиевском районе Самарской области на одной из трасс опрокинулся грузовик. ДТП произошло 28 марта, сигнал о нем поступил в 11.44, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». Большегруз Scania съехал на обочину на втором километре дороги Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки, после чего опрокинулся на бок.

— В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал, — уточнили в Центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций.

На месте аварии работали полицейские, медики, пожарные-спасатели. Что стало причиной ДТП, пока не сообщается.