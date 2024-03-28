Грузовик съехал с дороги и опрокинулся в кювет в Самарской области

В Сергиевском районе Самарской области на одной из трасс опрокинулся грузовик. ДТП произошло 28 марта, сигнал о нем поступил в 11.44, сообщает пресс-служба ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». Большегруз Scania съехал на обочину на втором километре дороги Сергиевск — Челно-Вершины — Кошки, после чего опрокинулся на бок.