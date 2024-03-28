В Воронежской области за неделю 4 пропавших обнаружили мертвыми

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» рассказали об итогах недели. В отряд поступила 21 заявка на поиск пропавших (одна из них оказалась неподтвержденной). 14 человек нашли живыми. К сожалению, были и потери: четверых обнаружили погибшими. Волонтеры продолжают поиск двух человек.
— Просим всех еще раз посмотреть на ориентировку о поиске 11-летней девочки. Если вы где-то ее видели или знаете, где может находиться ребенок, пожалуйста, сообщите нам по номеру горячей линии отряда 8−800−700−54−52 или 112, — попросили в отряде «Лиза Алерт».
Напомним, что ищут 11-летнюю Машу Самойлову, которая пропала в селе Самодуровка Поворинского района Воронежской области. Она ушла из дома 18 марта.
Приметы Маши: рост 155 см, худощавая, у нее темно-русые волосы и карие глаза. В день исчезновения девочка была одета в голубую куртку, черную майку и черные брюки.