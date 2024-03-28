В Воронежской области за неделю 4 пропавших обнаружили мертвыми

— Просим всех еще раз посмотреть на ориентировку о поиске 11-летней девочки. Если вы где-то ее видели или знаете, где может находиться ребенок, пожалуйста, сообщите нам по номеру горячей линии отряда 8−800−700−54−52 или 112, — попросили в отряде «Лиза Алерт».