Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на купянском направлении

«На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 32-й механизированной бригады ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Синьковка и Строевка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, 3 боевые машины пехоты, 4 автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка “Гвоздика”, — сообщили там.