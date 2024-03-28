Группировка войск «Днепр» нанесла поражение двум бригадам ВСУ на херсонском направлении

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Группировка войск «Днепр» за сутки нанесла поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, потери противника составили до 40 военных, а также 3 боевые бронемашины, в том числе бронетранспортер М113 производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.