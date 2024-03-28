Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка войск «Днепр» нанесла поражение двум бригадам ВСУ на херсонском направлении

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Группировка войск «Днепр» за сутки нанесла поражение двум бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении, потери противника составили до 40 военных, а также 3 боевые бронемашины, в том числе бронетранспортер М113 производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«На херсонском направлении подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Михайловка Херсонской области», — сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также 2 гаубицы Д-30.", — сказали в ведомстве.