Группировка войск «Днепр» нанесла поражение двум бригадам ВСУ на херсонском направлении

«На херсонском направлении подразделениями группировки войск “Днепр” нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 65-й механизированной бригады ВСУ и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Работино Запорожской области и Михайловка Херсонской области», — сказали в ведомстве.
По данным Минобороны, потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 4 автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также 2 гаубицы Д-30.", — сказали в ведомстве.