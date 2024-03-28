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Российские войска в течение суток поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российские авиация, беспилотные летательные аппараты, а также ракетные войска поразили в течение суток военную технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 107 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах», — говорится в сообщении ведомства.