«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах», — говорится в сообщении ведомства.
Российские войска в течение суток поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах
МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российские авиация, беспилотные летательные аппараты, а также ракетные войска поразили в течение суток военную технику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 107 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.