Из-за метели закрыт участок М-5 для фур в Самарской области

Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный порывистый ветер, метель, ограниченная видимость).
Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор»: (8412) 55−11−04, моб. тел.
В Самарской области для движения грузового транспорта временно закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург (км 97 — км 128) с 14:00.
Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный порывистый ветер, метель, ограниченная видимость).
Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор»: (8412) 55−11−04, моб. тел.