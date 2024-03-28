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Из-за метели закрыт участок М-5 для фур в Самарской области

В Самарской области для движения грузового транспорта временно закрыт участок федеральной трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск подъезд к г. Оренбург (км 97 — км 128) с 14:00.

Сейчас в Ричмонде: +9° 4 м/с 87% 757 мм рт. ст. +9°

Причина: неблагоприятные погодные условия (сильный порывистый ветер, метель, ограниченная видимость).

Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор»: (8412) 55−11−04, моб. тел. 8 (929) 769−49−19.