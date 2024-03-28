В Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым

«Денис Витальевич Усольцев геройски погиб в результате вражеской ракетной атаки в районе Еленовки Донецкой народной республики», — сказано в сообщении.
По информации губернатора, Денис Витальевич родился в Севастополе в семье военнослужащего. Учился в школе № 9, затем вместе с родителями переехал в Вилючинск Камчатского края по месту службы отца. Школу окончил уже в Вилючинске и затем поступил в Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова.
Около 10 лет Денис Витальевич прослужил по контракту в соединении подводных лодок в Вилючинске, получил хорошую военную подготовку. Осенью 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Службу проходил в морской пехоте на Донецком направлении.
Будучи прекрасно подготовленным, смелым, профессиональным воином, воевал умело и инициативно, был дважды ранен и дважды контужен, но возвращался в свое подразделение.
За мужество и отвагу, проявленные при выполнении поставленных задач был награжден орденом Мужества.