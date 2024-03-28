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В Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе простились с гвардии старшиной 2 статьи, старшим оператором противотанкового взвода Денисом Витальевичем Усольцевым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Волгоградская правда

«Денис Витальевич Усольцев геройски погиб в результате вражеской ракетной атаки в районе Еленовки Донецкой народной республики», — сказано в сообщении.

По информации губернатора, Денис Витальевич родился в Севастополе в семье военнослужащего. Учился в школе № 9, затем вместе с родителями переехал в Вилючинск Камчатского края по месту службы отца. Школу окончил уже в Вилючинске и затем поступил в Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова.

Около 10 лет Денис Витальевич прослужил по контракту в соединении подводных лодок в Вилючинске, получил хорошую военную подготовку. Осенью 2022 года был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, после подготовки был направлен в зону проведения СВО. Службу проходил в морской пехоте на Донецком направлении.

Будучи прекрасно подготовленным, смелым, профессиональным воином, воевал умело и инициативно, был дважды ранен и дважды контужен, но возвращался в свое подразделение.

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении поставленных задач был награжден орденом Мужества.