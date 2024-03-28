В Севастополе простились с героем СВО Денисом Усольцевым

По информации губернатора, Денис Витальевич родился в Севастополе в семье военнослужащего. Учился в школе № 9, затем вместе с родителями переехал в Вилючинск Камчатского края по месту службы отца. Школу окончил уже в Вилючинске и затем поступил в Военно-морской институт радиоэлектроники имени А. С. Попова.