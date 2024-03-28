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Водитель и пассажир автомобиля «Ока» погибли возле Екатеринбурга

28 марта на 30 километре автодороги Екатеринбург — Первоуральск (старомосковский тракт) в ДТП погибли два человек.

Источник: ГУ МВД России по Свердловской области

Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

По предварительной информации, произошло столкновение машин Ока и Фиат Дукато. В результате аварии первому автомобилю причинены значительные механические повреждения.

В ДТП погибли водитель и пассажир Оки. Они скончались до прибытия скорой помощи.

«На данном участке организовано реверсивное движение, автоинспекторы регулируют поток», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге на 8-м километре Кольцовского тракта произошло столкновение автомобилей «Тойота Рав 4» и «Газели».

По предварительным данным, водитель «Тойоты» 1998 года рождения допустил столкновение с Газелью, которая стояла на левой полосе. Водитель легковушки погиб на месте происшествия.