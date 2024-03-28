В Воронежской области мать, истязавшую семерых приемных детей, осудили на 4 года колонии

Поворинский районный суд вынес приговор 43-летней местной жительнице за истязание приемных детей. Женщина на протяжении пяти лет с 2017 по 2022 годы систематически оскорбляла и избивала семерых детей, находившихся под ее опекой. Обвиняемую приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Воронежской области в четверг, 28 марта.
Женщину осудили по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетних двух или более лиц).
Максимальное наказание по статьям — семь лет лишения свободы. Осужденную взяли под стражу в зале суда.
В пресс-службе регионального СУ СК сообщили, что детей передали под опеку в другую семью. Женщина вину не признала.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что суд вынес приговор жительнице Воронежа, которая систематически избивала свою дочь за непослушание. При этом у женщины есть и вторая дочь, к воспитанию которой она относится добросовестно. Суд приговорил мать к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако отбывание наказания отложено до достижения 14-летия ее второй дочерью.