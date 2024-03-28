В Воронежской области мать, истязавшую семерых приемных детей, осудили на 4 года колонии

Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что суд вынес приговор жительнице Воронежа, которая систематически избивала свою дочь за непослушание. При этом у женщины есть и вторая дочь, к воспитанию которой она относится добросовестно. Суд приговорил мать к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Однако отбывание наказания отложено до достижения 14-летия ее второй дочерью.