В Уфе завели дело на экс-полицейского за постановку на учет 500 мигрантов

По версии следствия, обвиняемый с апреля по октябрь 2017 года получил от двух граждан взятку в сумме более 260 тысяч рублей за незаконную постановку более 500 мигрантов на учет, используя полученные поддельные документы о якобы пребывании иностранцев по адресам двух организаций, а также уплате положенных по закону фиксированных авансовых платежей за прибывших на работу мигрантов.