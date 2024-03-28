В Уфе завели дело на экс-полицейского за постановку на учет 500 мигрантов

Обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий предъявили бывшему инспектору отделения по вопросам миграции районного отдела полиции города Уфы, поясняет ведомство.
По версии следствия, обвиняемый с апреля по октябрь 2017 года получил от двух граждан взятку в сумме более 260 тысяч рублей за незаконную постановку более 500 мигрантов на учет, используя полученные поддельные документы о якобы пребывании иностранцев по адресам двух организаций, а также уплате положенных по закону фиксированных авансовых платежей за прибывших на работу мигрантов.
«В результате преступных действий обвиняемого прибывшие иностранцы были незаконно поставлены на учет, а в государственный бюджет не было уплачено более 1,6 млн рублей», — говорится в сообщении регионального следкома.
Фигурант дела заключен под стражу, добавили следователи.