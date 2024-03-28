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В Уфе завели дело на экс-полицейского за постановку на учет 500 мигрантов

УФА, 28 мар — РИА Новости. Бывший полицейский в Уфе за взятку незаконно поставил на учет 500 мигрантов, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Башкирии.

Источник: РИА Новости

Обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий предъявили бывшему инспектору отделения по вопросам миграции районного отдела полиции города Уфы, поясняет ведомство.

По версии следствия, обвиняемый с апреля по октябрь 2017 года получил от двух граждан взятку в сумме более 260 тысяч рублей за незаконную постановку более 500 мигрантов на учет, используя полученные поддельные документы о якобы пребывании иностранцев по адресам двух организаций, а также уплате положенных по закону фиксированных авансовых платежей за прибывших на работу мигрантов.

«В результате преступных действий обвиняемого прибывшие иностранцы были незаконно поставлены на учет, а в государственный бюджет не было уплачено более 1,6 млн рублей», — говорится в сообщении регионального следкома.

Отмечается, что преступные факты были выявлены в ходе совместной работы следователей Следственного комитета и оперативников ФСБ. По результатам служебной проверки МВД республики в 2019 году обвиняемый был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника.

Фигурант дела заключен под стражу, добавили следователи.

СК