Воронежцев предупредили о мошенничествах при оплате QR-кодами в магазинах

— С подобной ситуацией можно столкнуться не только в онлайн-магазинах, но также в супермаркетах, — сообщили в управлении киберполиции МВД России. — Для обеспечения безопасных платежей рекомендуем расплачиваться наличными, в особенности в малоизвестных оффлайн-магазинах. Пластиковые карты и QR-коды можно использовать в тех торговых точках, которые уже проверены временем.