Воронежцев предупредили о мошенничествах при оплате QR-кодами в магазинах

Полицейские предупредили воронежцев об опасности использования QR-кодов. Это связано с мошенничествами. Покупатели стали сталкиваться с риском сканирования поддельного куар-кода, потому что аферисты стали подменять их. Когда клиенты оплачивают покупку по фейковому QR-коду, средства уходят не данному продавцу, а другому адресату. В итоге деньги потратили, а товар не получили.
— С подобной ситуацией можно столкнуться не только в онлайн-магазинах, но также в супермаркетах, — сообщили в управлении киберполиции МВД России. — Для обеспечения безопасных платежей рекомендуем расплачиваться наличными, в особенности в малоизвестных оффлайн-магазинах. Пластиковые карты и QR-коды можно использовать в тех торговых точках, которые уже проверены временем.
Полицейские отмечают, что если необходимо совершить онлайн-покупку, то рекомендуют приобретать товары только на популярных и известных сайтах, а также не переходить по сомнительным ссылкам, представленным в рекламных сообщениях, предлагающих подозрительно высокие скидки и распродажи.
Если предложение выглядит очень заманчивым, самостоятельно через поисковую систему перейдите на тот сайт, который рекламируется в объявлении, и на нем уже посмотрите, действительно ли предоставляются какие-либо скидки.