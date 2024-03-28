Какие районы может затопить в Нижегородской области весной 2024: прогноз прохождения паводка

Ежегодно в Нижегородской области из-за весеннего паводка оказываются подтоплены территории сразу в нескольких районах. В этом году зима была особенно снежной, но пока что погода благоприятствуют спокойному прохождению весеннего половодья. Однако плюсовые температуры днём и активное таяние снега легко может привести к подтоплению пониженных участков местности. Рассказываем, каким будет паводок в Нижегородской области в 2024 году.
Исключить подтоплений из-за паводка нельзя.
Из года в год в зоне риска и возможного затопления находятся 138 населенных пунктов в 36 муниципальных образованиях Нижегородской области. При наихудшем сценарии прохождения паводка в зону подтопления могут попасть 27 муниципальных образований, 61 населенный пункт, 1139 домов и 1492 придомовые территории, в которых проживает 3470 человек, из них 581 ребенок.
— Наибольшая вероятность подтоплений прогнозируется в Кстовском и Починковском муниципальных округах, — передают МЧС в ежедневном оперативном прогнозе возможных ЧС на территории Нижегородской области на 29 марта 2024 года.
Не исключено затопление 17 низководных мостов и 21 участка дорог. Также «большая вода» может стать причиной для нарушения автомобильного сообщения с 15 населенными пунктами.
Лёд ошибок не прощает.
С каждым днём на улице становится всё теплее, поэтому довольно естественно, что ледовое покрытие на реках становится тоньше и разрушается. В связи с этим сохраняется риск провалов людей под лёд на всей территории области.
— На водохранилищах, озерах, в руслах рек, в связи с неустойчивым ледовым покрытием повышается вероятность отрыва ледовых полей, — подчеркнули в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Есть большая вероятность провалиться под лёд в городских округах Нижнего Новгорода, Бора, Выксы, Чкаловска, а также в Сокольском, Воротынском, Богородском, Кстовском, Вадском, Лысковском, Павловском и Городецком районах. Выходить на лёд сейчас крайне опасно — в любой момент он может рассыпаться под ногами и сомкнуться над головой.
Вскрытие рек.
Лёд уже начал потихоньку сходить с рек в Нижегородской области. Так, в период с 30 марта по 8 апреля ожидается вскрытие Оки (в нижнем течении), с 31 марта по 9 апреля ото льда освободится река Сура. Вскрытие Ветлуги и Керженца прогнозируют в конце первой — начале второй декады апреля, до 2−5 дней раньше нормы.
— В середине третьей декады марта на реках бассейна Оки и Суры, ряде малых и средних рек — притоков реки Волги началось постепенное разрушение ледового покрова, отмечено начало плавного подъема уровней воды, на реках северо-восточной части сохраняется зимний режим, — передают прогноз ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в МЧС.
Максимальные уровни воды в ходе весеннего половодья на реке Оке в нижнем течении ожидаются на 1,0−1,5 метра выше нормы, а на реках Керженец, Ветлуга — около нормы или до 0,5 метров выше нормы.