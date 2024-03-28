Какие районы может затопить в Нижегородской области весной 2024: прогноз прохождения паводка

Ежегодно в Нижегородской области из-за весеннего паводка оказываются подтоплены территории сразу в нескольких районах. В этом году зима была особенно снежной, но пока что погода благоприятствуют спокойному прохождению весеннего половодья. Однако плюсовые температуры днём и активное таяние снега легко может привести к подтоплению пониженных участков местности. Рассказываем, каким будет паводок в Нижегородской области в 2024 году.