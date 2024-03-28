Два нижегородца подожгли своего знакомого в Павловском районе

Инцидент произошел в марте 2024 года около жилого дома на улице Ломоносова в г. Горбатов. Между двумя мужчинами 39 и 27 лет и их знакомым произошел конфликт, в ходе которого нижегородца избили, облили легковоспламеняющейся жидкостью и подожгли. 36-летний пострадавший был доставлен в больницу с ожогами, где впоследствии скончался.