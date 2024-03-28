Акмолинец заявил в полицию о пропаже жены

По данным полиции, женщина 27 марта выехала из села Ортак в Кокшетау и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Стражи порядка направили во все подразделения ориентировки с приметами женщины. Проводятся розыскные мероприятия, в городе просматриваются камеры видеонаблюдения. Опрашиваются все знакомые и близкие семьи.