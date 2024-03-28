Акмолинец заявил в полицию о пропаже жены

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня в УП Кокшетау поступило заявление от жителя Зерендинского района об оказании содействия в поиске его супруги Гульданы Жусуповой
По данным полиции, женщина 27 марта выехала из села Ортак в Кокшетау и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Стражи порядка направили во все подразделения ориентировки с приметами женщины. Проводятся розыскные мероприятия, в городе просматриваются камеры видеонаблюдения. Опрашиваются все знакомые и близкие семьи.
Приметы пропавшей: рост — 170−175 см, среднего телосложения, глаза карие. В день пропажи была одета в светлую шапку, зеленую куртку, серые брюки.
«Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении без вести пропавшей, просим сообщить по тел.:
Что делать при пропаже человека
Как указывается на портале egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая: личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок; сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.
Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.