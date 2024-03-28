В Батайске Ростовской области парень разбился, выпав из окна многоэтажки

Трагедия произошла 28 марта.
По данным информационного портала Donday, тело нашли возле дома № 111. Прибывшие медики констатировали смерть от падения с высоты.
Сейчас в обстоятельствах смерти разбираются следователи.
В Батайске на Максима Горького парень разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки.
Трагедия произошла 28 марта.
По данным информационного портала Donday, тело нашли возле дома № 111. Прибывшие медики констатировали смерть от падения с высоты.
Сейчас в обстоятельствах смерти разбираются следователи.