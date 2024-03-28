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В Батайске Ростовской области парень разбился, выпав из окна многоэтажки

В Батайске на Максима Горького парень разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки.

Трагедия произошла 28 марта.

По данным информационного портала Donday, тело нашли возле дома № 111. Прибывшие медики констатировали смерть от падения с высоты.

Сейчас в обстоятельствах смерти разбираются следователи.

несчастный случай