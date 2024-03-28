Суд над водителем главы минздрава Башкирии начнется 5 апреля

Как сообщал «Ъ-Уфа», ДТП произошло 29 декабря 2023 года, когда министр Айрат Рахматуллин возвращался в Уфу после рабочей поездки по северо-востоку республики. На автодороге Караидель — Бирск столкнулись три автомобиля: Lada Largus, Lada Granta и Toyota Camry. 57-летний водитель Largus и его 69-летняя пассажирка из Аскинского района погибли до приезда скорой помощи. Находившихся в Toyota Camry Айрата Рахматуллина, его водителя и помощницу госпитализировали в Караидельскую центральную районную больницу, после чего санавиацией доставили в Уфу.