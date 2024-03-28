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Суд над водителем главы минздрава Башкирии начнется 5 апреля

Караидельский межрайонный суд назначил на 5 апреля судебное заседание по рассмотрению уголовного дела в отношении водителя главы минздрава Башкирии Ирека Гиндуллина.

Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Процесс проведет Елена Фахретдинова.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ДТП произошло 29 декабря 2023 года, когда министр Айрат Рахматуллин возвращался в Уфу после рабочей поездки по северо-востоку республики. На автодороге Караидель — Бирск столкнулись три автомобиля: Lada Largus, Lada Granta и Toyota Camry. 57-летний водитель Largus и его 69-летняя пассажирка из Аскинского района погибли до приезда скорой помощи. Находившихся в Toyota Camry Айрата Рахматуллина, его водителя и помощницу госпитализировали в Караидельскую центральную районную больницу, после чего санавиацией доставили в Уфу.