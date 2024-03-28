В Бобруйске мужчина из ревности чуть не взорвал чужой дом

Инцидент произошел поздно вечером 14 марта. В службу 101 поступило сообщение о том, что по улице Рябиновой в райцентре горит котельная. Сотрудники МЧС ликвидировали пожар.
На место ЧП выбыла следственно-оперативная группа. По «горячим следам» правоохранителям удалось установить хронологию произошедшего.
По словам хозяина дома, он по телефону разговаривал с сыном и услышал подозрительный нехарактерный шум в котельной. Мужчина направился туда и увидел, что возле котла, где горел огонь, стоял газовый баллон с открытым вентилем.
«Не раздумывая, хозяин предпринял меры по ликвидации возможных последствий — перекрыв газ, он вынес баллон на улицу».
В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что к случившемуся причастен 60-летний житель Бобруйска. Еще недавно он жил с бывшей супругой хозяина дома. Но женщина вернулась в семью. Обиженный сожитель выслеживал каждый шаг своей возлюбленной, а после и вовсе решился на радикальные меры.
Установить его личность удалось благодаря камере видеонаблюдения, на соседнем доме. Женщина по приметам опознала своего недавнего кавалера. В ходе допроса мужчина пояснил, что он перелез через забор, чтобы всего лишь посмотреть на возлюбленную. Но когда увидел ее в компании бывшего супруга, в нем взыграла ревность.
В отношении ревнивца возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.