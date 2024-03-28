В Бобруйске мужчина из ревности чуть не взорвал чужой дом

Установить его личность удалось благодаря камере видеонаблюдения, на соседнем доме. Женщина по приметам опознала своего недавнего кавалера. В ходе допроса мужчина пояснил, что он перелез через забор, чтобы всего лишь посмотреть на возлюбленную. Но когда увидел ее в компании бывшего супруга, в нем взыграла ревность.