Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане отмечается дефицит курьеров

Причина тому — высокий спрос на доставку.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане отмечается дефицит курьеров. Связано это с тем, что число заказов растет быстрее, чем число работников.

Сервисы доставки стараются решить эту проблему при помощи развития технологий доставки и программ поддержки курьеров, сообщает РБК Татарстан.

С начала весны 2024 года работодатели опубликовали около 900 новых вакансий для доставщиков — это на 120% больше, чем в прошлом году. Всего в Татарстане на одно место курьера приходится около двух соискателей, что свидетельствует о нехватке сотрудников.

Ранее стало известно, что в Казани владелец бара судится с Госалкогольинспекцией Татарстана из-за настоек.

торговля