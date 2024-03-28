В Татарстане отмечается дефицит курьеров. Связано это с тем, что число заказов растет быстрее, чем число работников.
Сервисы доставки стараются решить эту проблему при помощи развития технологий доставки и программ поддержки курьеров, сообщает РБК Татарстан.
С начала весны 2024 года работодатели опубликовали около 900 новых вакансий для доставщиков — это на 120% больше, чем в прошлом году. Всего в Татарстане на одно место курьера приходится около двух соискателей, что свидетельствует о нехватке сотрудников.
Ранее стало известно, что в Казани владелец бара судится с Госалкогольинспекцией Татарстана из-за настоек.