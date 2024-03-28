В Башкирии простились с трагически погибшим военкомом Ринатом Гималовым

Ринат Нуртдинович родом из Альшеевского района. Но значительная часть его жизни связана с Кармаскалинским районом, где он работал с 2004 года. Именно в период его руководства было построено современное здание военкомата. Напомним, Ринат Гималов недавно был награжден орденами Шаймуратова и Салавата Юлаева. В 2003 году он предотвратил захват в Южной Осетии важного государственного объекта, оборонял узлы связи, а в августе того же года сам обезвредил самодельное взрывное устройство в торговом центре Цхинвали.