В Башкирии простились с трагически погибшим военкомом Ринатом Гималовым

В траурной церемонии приняли участие заместитель премьер-министра правительства республики Ирек Сагитов, заместитель руководителя администрации Главы Башкирии Искандер Ахметвалеев, военный комиссар республики Михаил Блажевич, инспектор Центрального военного округа, генерал-майор Тимофей Азаров, главы администраций близлежащих районов.
«Лучший военком республики» — именно так охарактеризовали Рината Гималова его коллеги и руководство.
«Его умение говорить на митингах и мероприятиях искренне, от души и “без бумажки” всегда вызывало уважение. Глубокие знания отечественной и мировой истории делали его незаменимым оратором. Его великая требовательность к себе и к окружающим, честность и великодушие всегда помогали устанавливать порядок там, где это было необходимо», — отметили в администрации Кармаскалинского района.
Ринат Нуртдинович родом из Альшеевского района. Но значительная часть его жизни связана с Кармаскалинским районом, где он работал с 2004 года. Именно в период его руководства было построено современное здание военкомата. Напомним, Ринат Гималов недавно был награжден орденами Шаймуратова и Салавата Юлаева. В 2003 году он предотвратил захват в Южной Осетии важного государственного объекта, оборонял узлы связи, а в августе того же года сам обезвредил самодельное взрывное устройство в торговом центре Цхинвали.
Агентство «Башинформ» выражает искренние соболезнования семье и близким Рината Нуртдиновича.