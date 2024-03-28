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Пыльная буря накрыла Алматы (фото, видео)

Сегодня, 28 марта, вечером в Алматы резко испортилась погода — набежали тучи, усилился ветер, и город накрыла пыльная буря, передает NUR.KZ.

Сейчас в Ричмонде: +9° 5 м/с 87% 757 мм рт. ст. +9°
Источник: t.me/kris_p_almaty_official

Алматинцы делятся фото и видео непогоды. Жители микрорайона Айгерим Алатауского района сообщили о том, что слышали хлопок, после которого у некоторых отключился свет. Также в городе началась гроза и полил сильный дождь — некоторые сравнили его с тропическим.

«Словно Апокалипсис», «Мощный ветер», Дождь хорошо воздух очистит", — делились в комментариях алматинцы.

На опубликованных горожанами кадрах видно, как от ветра шатаются деревья, светофоры и дорожные знаки.

Добавим, что синоптики обещали сегодня дождь и усиление ветра в Алматы. Отметим, что синоптики «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение — 29 марта ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области туман. Ветер западный на севере, юге области 15−20, порывы 23−28 м/с. Также добавим, что сегодня днем сильный ветер наблюдался в Бишкеке. По информации 24.kg, в городе из-за непогоды ломались деревья, ветром срывало крыши — одна из них перекрыла дорогу. Также в городе отключился свет.