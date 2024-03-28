Пыльная буря накрыла Алматы (фото, видео)

Добавим, что синоптики обещали сегодня дождь и усиление ветра в Алматы. Отметим, что синоптики «Казгидромет» объявили штормовое предупреждение — 29 марта ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области туман. Ветер западный на севере, юге области 15−20, порывы 23−28 м/с. Также добавим, что сегодня днем сильный ветер наблюдался в Бишкеке. По информации 24.kg, в городе из-за непогоды ломались деревья, ветром срывало крыши — одна из них перекрыла дорогу. Также в городе отключился свет.