В ходе СВО погиб военнослужащий из Пермского края Дмитрий Орлов

Военнослужащий из Пермского края Дмитрий Орлов погиб в ходе СВО, сообщила администрация Косинского округа.
«Он родился 27 февраля 1996 года в селе Насадка Кунгурского округа. В декабре 2023 года решил отправиться в зону СВО. 20 февраля 2024 года Дмитрий Орлов погиб в ходе выполнения боевых задач», — рассказали в администрации.
Прощание с военнослужащим состоится 29 марта в 14.30 на площади культурно-досугового центра села Коса.
Ранее perm.aif.ru писал¸ что во время специальной операции погиб житель Кизела Юрий Попель. Он отказался от брони и отправился в зону СВО служить по контракту. Церемония прощания была запланирована на 28 марта.