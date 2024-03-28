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В ходе СВО погиб военнослужащий из Пермского края Дмитрий Орлов

Его не стало 20 февраля 2024 года.

Военнослужащий из Пермского края Дмитрий Орлов погиб в ходе СВО, сообщила администрация Косинского округа.

«Он родился 27 февраля 1996 года в селе Насадка Кунгурского округа. В декабре 2023 года решил отправиться в зону СВО. 20 февраля 2024 года Дмитрий Орлов погиб в ходе выполнения боевых задач», — рассказали в администрации.

Прощание с военнослужащим состоится 29 марта в 14.30 на площади культурно-досугового центра села Коса.

Ранее perm.aif.ru писал¸ что во время специальной операции погиб житель Кизела Юрий Попель. Он отказался от брони и отправился в зону СВО служить по контракту. Церемония прощания была запланирована на 28 марта.